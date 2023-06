Kabarett in Haringsee: Pepi Hopf lädt sich wieder Gäste ein

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Am Haringseer Fußballplatz gibt sich die Kabarett-Elite des Landes die Ehre und unterhält auf Einladung von Kabarettist Pepi Hopf – seines Zeichens auch Obmann des SV GG Haringsee – die um die 1.000 Zuschauer mit, wie es in einer bekannten österreichischen Unterhaltungssendung so schön heißt, „Gags, Gags, Gags“.

Wie die NÖN bereits ankündigte, geben sich – neben Hausherr Hopf, der in altbewährter Manier an beiden Tagen die Moderation übernimmt – heuer Thomas Stipsits, Tricky Nicky, Herbert Steinböck, Jimmy Schlager, Gerald Fleischhacker und Martin Kosch die Ehre. Eine kleine Änderung hat Hopf kurzfristig noch zu verlautbaren, denn Fleischhacker und Tricky Nicky tauschen die Plätze. Am Freitag versprüht Tricky Nicky seine Magie, am Samstag feuert Fleischhacker seine Pointen ab.

Für Spätentschlossene hat Hopf gute Nachrichten: Einige wenige der begehrten Tickets sind nämlich noch verfügbar: „Für Freitag haben wir in den Vorverkaufstellen, den Filialen der Marchfelder Bank, zwar keine Tickets mehr, es gibt allerdings noch Restkarten an der Abendkassa – für zwei Personen auch noch in den vorderen Reihen.“ Ab vier Personen empfiehlt es sich, zur Sicherheit per E-Mail vorzubestellen (Kabarett-haringsee@gmx.at). Für Samstag gibt es auch in den Filialen der Bank noch Karten und natürlich an der Abendkasse oder via E-Mail.

Eines ist jedenfalls klar: Die Besucher erwartet ein Großangriff auf die Lachmuskeln und das Team des Sportvereins wird sich wie immer bestens um das leibliche Wohl kümmern.