Zwölf Wehren übten Ernstfall in Strasshof

Am Samstag ging eine erweiterte Unterabschnittsübung mit zwölf Feuerwehren und rund 100 Einsatzkräften in Strasshof über die Bühne. Hauptschauplatz war der Schulcampus. Dazwischen wurde auch am Übungsgelände ein Szenario geprobt. Bereits um 8 Uhr morgens schrillten die Sirenen: Ein "Brand in der Europa-Mittelschule inklusive Evakuierung und Menschenrettung wurde simuliert. Anschließend mussten die Teilnehmer am Übungsgelände eine technische und eine Schadstoffübung absolvieren.

Zahlreiche Interessierte ließen sich das Ereignis nicht entgehen

Kurz nach 11 Uhr begann der dritte Teil des Übungsmarathons: Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand im Schulcampus "alarmiert". Hier galt es, 120 Personen aus der Schule zu evakuieren und die Flammen zu löschen. Der Schwerpunkt der Übungen lag darin, die Einsatzentwicklung bei Großschadensereignissen zu festigen. Das An- und Abfahren der Einsatzkräfte erregte einiges Aufsehen in der Gemeinde. Zahlreiche Interessierte nutzen die Gelegenheit, die Arbeit der Feuerwehren im Einsatzfall hautnah zu erleben. Außerdem war ein Infostand aufgestellt, wo man sich über die Aufgaben der Feuerwehr im Allgemeinen und den Ablauf der Übung erkundigen konnte. In einer Presseaussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos am Sonntag zeigte man sich mit dem Ergebnis der Übung zufrieden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.