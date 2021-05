Küche brannte in Matzen .

Am Freitag heulten erneut die Sirenen in Matzen, Raggendorf und Groß Schweinbarth zu einem Brandeinsatz in Matzen. Die heutige Einsatzadresse war am Jubiläumsplatz, wo in der Küche eines Gastronomiebetriebes ein Fritter in Brand geraten war.