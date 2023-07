Sechs Verletzte bei Unfall in Strasshof

Am Mittwochabend kam es gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Siehdichfürstraße, in Höhe Hausnummer 130. Zwei Pkw stießen im Kreuzungsbereich mit der Grenzstraße gegeneinander. Bei dem Zusammenstoß wurden sechs Personen – allesamt Fahrzeuginsassen – verletzt. Nach der Erstversorgung transportierte das Rote Kreuz die Verunfallten in ein Krankenhaus.

Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, schoben die Einsatzkräfte der Feuerwehr die defekten Fahrzeuge von der Straße und stellten sie verkehrssicher ab. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße komplett gesperrt werden.