Strasshof: Ölspur zog sich durch den Ort

Am Montagvormittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Beseitigen einer Ölspur auf der Hauptstraße alarmiert. Beim Erkunden stellte der Einsatzleiter jedoch fest, dass sich die Ölspur von der Hauptstraße in die Schubertgasse über die Josef Schwarzstraße bis in die Flugfeldstraße erstreckte. Die Feuerwehrleute setzten an mehreren Stellen gleichzeitig Bindemittel ein. Der Einsatz gestaltete sich als sehr zeitaufwendig. Anschließend mussten die Straßen noch mit der Straßenwaschanlage des HLF3 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) gereinigt werden. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften, die Polizei, Bedienstete der Straßenmeisterei und der Gemeinde Strasshof. Die Ursache der Verunreinigung konnte noch nicht eruiert werden.

