Am Samstag spielte der Musikverein unter musikalischem Leiter Bernhard Neustifter auf, der auch den Dirigentenstab schwang. Anschließend wurde an der Bar gefeiert. Sonntag strömten die Gäste zum Mittagessen heran, darunter auch Feuerwehrkurator und Pfarrvikar Tamas Egri, der nach der Erstkommunion noch schnell Messgewand gegen Feuerwehruniform tauschte, sowie ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl, ihr Amtskollege aus Auersthal, Erich Hofer, und Vertreter der Nachbarwehren. Kommandant Josef Köpf machte am Tisch stehend auf sich aufmerksam, um die Besucher zu begrüßen.