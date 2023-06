FF-Bewerb Maustrenk war Schauplatz für Bewerb der Jungflorianis

Die Jungflorianis boten tolle Leistungen. Foto: AFKDO Zistersdorf

S trahlender Sonnenschein, ein wunderbares Ambiente, tolle Verpflegung und jede Menge voll motivierte Kids, die Spitzenleistungen boten. So könnte man den 22. Abschnittsbewerb der Feuerwehrjugend kurz umschreiben, der am Sportplatz in Maustrenk über die Bühne ging.

Die Maustrenker Florianis hatten ganze Arbeit und eine Menge Vorbereitungsarbeit geleistet, um einen tollen Bewerb bieten zu können. Zu Bewerbsbeginn begrüßte Kommandant-Stellvertreter Johann Kindl zahlreiche Ehrengäste und vor allem die zahlreichen Jugendgruppen, die zu diesem Bewerb angetreten waren. Nach dem Hissen der Bewerbsfahne gingen der Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber sowie das Bewerbsabzeichen für Einzelbewerber in Bronze und Silber auch schon los. 31 gemeldete Gruppen und 56 Einzelbewerber bestritten den Wettkampf um die heiß begehrten Top-Platzierungen. Gegen 18 Uhr war es nach einem spannendem Wettkampf so weit: Die Gruppen marschierten mit ihren schön geschmückten Wimpelbäumen ein und es konnten noch weitere Ehrengäste, die im Laufe des Bewerbes dazu gestoßen waren, herzlich begrüßt werden. Nach zahlreichen positiven Grußworten und Glückwünschen startete die Siegerverkündung. Foto: AFKDO Zistersdorf Im Einzelbewerb Bronze ging Simon Dollinger von der FF Bad Pirawarth als Sieger hervor, im Bewerb um Silber Paul Mutz von der FF Dobermannsdorf. Heiß her ging es auch im Gruppenkampf im Bewerb um Bronze (Eigene), den die Gruppe Zistersdorf mit 1010,80 Punkten für sich entscheiden konnte. Auf Platz zwei landete Niedersulz/Drösing/Ringelsdorf, gefolgt von Gösting. Im Bewerb um Silber (Eigene) hatte wieder die Gruppe Zistersdorf, die sich aus Mitgliedern verschiedener Feuerwehren zusammensetzt, die Nase vorne, auf dem zweiten Platz landete wieder Niedersulz/Drösing/Ringelsdorf, auf dem dritten Platz die FF Maustrenk. Bei den Gästegruppen gab es im Bewerb um Bronze einen klaren Sieger: Die Mannschaft aus Weiden am See 1 holte sich mit 1044,04 Punkten den Sieg, gefolgt von Gaweinstal/Wilfersdorf und der Gruppe AFKDO Gänserndorf 1. Im Bewerb um Silber erkämpfte sich Strasshof den Sieg, Weiden am See musste sich mit dem zweiten Platz geschlagen geben. Bad Pirawarth errang den dritten Platz und stand ebenfalls weit oben auf dem Siegerpodest. Ebenfalls über einen Pokal freuen durfte sich die Mädchengruppe Raasdorf/Groß-Enzersdorf, die eine tolle Leistung bot. Vor der Siegerehrung war es nochmal spannend geworden, da die zwei besten Gruppen im Parallelbewerb gegeneinander antraten. Im Zweikampf konnte Weiden am See 1 den Sieg vor der Gruppe Zistersdorf erringen. Grund zur Trauer über den zweiten Platz im Parallelbewerb musste die Gruppe Zistersdorf dennoch nicht haben, schließlich durfte der Wanderpokal mit nach Hause genommen werden. Kurz nach 18.30 Uhr ging ein toller Bewerb, geleitet von Manuel Aigner und seinem Bewerterteam, mit der Fahneneinholung zu Ende. Das nächste mal Daumen drücken heißt es dann wieder beim Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb, der in der ersten Ferienwoche über die Bühne gehen wird!