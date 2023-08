Deutsch-Wagram: Motorrad krachte gegen zwei Pkw

Während beim ersten Unfall am Freitag gegen 7.45 Uhr an fast derselben Stelle – ein Pkw stieß gegen eine Verkehrsinsel und wurde massiv beschädigt – glücklicherweise niemand verletzt wurde, ging es beim zweiten Crash des Tages nicht so glimpflich ab: Gegen 14 Uhr kam es zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad in der Bockfließer Straße.

Der Biker wurde laut Feuerwehr beim Abbiegen von einem dahinter fahrenden Auto übersehen. Der Pkw fuhr dem Zweirad am Heck auf. Unglücklicherweise wurde das Motorrad aufgrund des Schwungs gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. Der Notarzt und das Rote Kreuz versorgten den schwer verletzten Motorradlenker.

Danach wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle, stellten das stark beschädigte Zweirad verkehrssicher ab und beseitigten noch ausgelaufenes Motoröl.