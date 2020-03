Zu einem spektakulären Fahrzeugbrand wurden die Feuerwehren Groß-Enzersdorf und Raasdorf am vergangenen Mittwoch gegen 19.45 Uhr alarmiert. Ausgangspunkt war ein Verkehrsunfall in Schönkirchen-Reyersdorf.

Gefrorene Fertiggerichte, die sich im Unfallfahrzeug befanden, mussten in einen Kühl-Lkw umgeladen werden. Bei der anschließenden Fahrt in ein Zwischenlager bei einem Kreisverkehr in Groß-Enzersdorf geriet der Lastwagen plötzlich in Brand. Der Lkw-Lenker bemerkte im Rückspiegel die aufsteigenden Flammen und wählte daraufhin umgehend den Notruf.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Laster bereits in Vollbrand. Sofort wurde mit den Löschmaßnahmen unter Atemschutz begonnen. Der Kühlwagen musste sogar aufgeschnitten werden, da es in der Isolierung immer wieder zu einer Wärmeentwicklung und Brandauslösung kam. Das in Flammen aufgegangene Kühlaggregat auf dem Dach des Lkw wurde, wie die Feuerwehr vermutete, durch einen technischen Defekt ausgelöst.