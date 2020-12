Am Montag in den späten Nachmittagsstunden kam es in einer Garage auf einem Grundstück in der Johann-Strauß-Gasse zu einem Brand. Aus einem angrenzenden Raum schlugen plötzlich die Flammen. Die Einsatzkräfte aus Strasshof und Deutsch-Wagram waren binnen kürzester Zeit am Einsatzort und konnten das Feuer rasch löschen.

Laut Strasshofs FF-Kommandant Lorenz Hummel geriet auch ein im Abstellraum gelagerter Papierstapel in Brand. „Glücklicherweise wurde beim Feuer niemand verletzt“, so der erleichterte Kommandant im NÖN-Telefonat.