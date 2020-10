Heute, Freitag, gingen die Arbeiten der Florianis weiter: In Drösing mussten ebenfalls Pumparbeiten durchgeführt werden. Der mobile Hochwasserschutz in Angern wurde teilweise aufgebaut, der Dammriegel in Marchegg geschlossen. In Hohenau musste zum Schutz einer Fischzucht ein Schutzdamm mittels Sandsäcken errichtet werden. Aufgrund des steigenden Wasserpegels zwischen Angern und Markthof wurde auch für diesen Bereich der „große Hochwasserdienst“ ausgerufen. Im Bezirk Gänserndorf stehen derzeit (Freitagabend) sieben Feuerwehren mit 78 Mann und 14 Fahrzeugen im Einsatz.