Viele Wehren gratulierten den Breitenseer Silberhelmen

Die Feuerwehr-Bewerbe des Abschnitts Marchegg wurden vergangenes Wochenende in Breitensee ausgetragen. Ein weiterer Grund zum Feiern war das 120-jährige Bestehen der FF Breitensee.

Neben den Mannschaften des Abschnitts Marchegg waren auch Gästemannschaften bei den Bewerben vertreten. Das Wetter war ganz auf der Seite der Wettkämpfer. Bei der am Abend abgehaltenen Siegerehrung gab es Pokale und Urkunden. Für die Mannschaften, die weniger Erfolg hatten, gab es trotzdem viel Applaus. Marchegg 1 triumphierte in den Kategorien „Bronze ohne Alterspunkte“ sowie „Silber ohne Alterspunkte“, Schönfeld 2 in „Bronze mit Alterspunkten“ und Baumgarten in „Silber mit Alterspunkten“. Im Festzelt ging es dann bis in die späten Abendstunden fröhlich weiter.

Beim Feuerwehrtag am Sonntag marschierten dann die Wehren, Würdenträger und Politiker, musikalisch begleitet vom Musikverein Breitensee/Marchegg, zur Pfarrkirche. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden langjährige Kameraden geehrt. Weiters wurden die FF Baumgarten für ihr 125-jähriges und die FF Groißenbrunn für ihr 140-jähriges Bestehen geehrt.

Gruß- und Dankesworte kamen von den Landtagsabgeordneten René Lobner (ÖVP), René Zonschits (SPÖ), Dieter Dorner (FPÖ) sowie Bezirkshauptmann Martin Steinhauser, Marcheggs Bürgermeister Gernot Haupt und auch Vizebürgermeister und Breitenseer „Hausherr“ Richard Kohl. Als Fahnenträger fungierten Kameraden der FF Groißenbrunn.

Wenn es ums Essen geht, verlässt man sich in Breitensee auf Altvertrautes, da verwöhnen die Kameraden ihre Gäste noch selbst. Ein großes Dankeschön geht dabei an die mithelfende Breitenseer Bevölkerung und Mitglieder anderer Wehren, die ein Catering überflüssig machen.

