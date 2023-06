Engelhartstettener Florianis luden auf die Tanzfläche

Beste Stimmung in und um das Feuerwehrhaus, als die Florianis bei traumhaftem Wetter am Sonntag zum Kirtag baten. Zunächst spielte der Musikverein zum Frühschoppen auf, dann unterhielt Zauberer Peter Pudill die Kinder, die sich zuvor in der Hüpfburg austoben konnten und zuletzt gab es Livemusik mit Franz Sipos. Applaus gab es für die Bewerbsgruppe, für den 2. Platz in Bronze beim Abschnittsbewerb, Birgit Ebm für 25 Jahre und Johann Galli für 60 Jahre Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen.

Der Engelhartstettener Musikverein spielte zum ausgedehnten Frühschoppen auf und durfte einige Zugaben zum Besten geben. Foto: Havranek