Der 105. Ball in Strasshof ist der Letzte

Feuerwehrkommandant Lorenz Hummel gab bekannt, dass der Feuerwehrball, der am 14. Jänner im Haus der Begegnung über die Bühne gehen wird, der vorerst letzte sein wird. Die NÖN fragte nach, warum die FF künftig keine derartigen Events mehr veranstalten will. „Das Problem ist schlichtweg, dass in dieser Zeit alles zusammenkommt. Am 24. Dezember hatten wir die Kinderweihnacht, Anfang Jänner findet immer die Jahreshauptversammlung statt und danach der Ball“, so Kommandant Lorenz Hummel im NÖN-Gespräch.

Und weiter: „Die Kameraden und wir sind in dieser Zeit permanent im Stress. Wir gehen bei den Gewerbetreibenden für die Tombola sammeln, richten den Ballsaal her und einige Kameraden studieren lustige Szenen für die Mitternachtseinlage ein.“ Hummel meint, dass dies zu viel Aufwand für einen relativ kleinen Gewinn sei.

„Von dem Geld für den Eintritt und dem Erlös der Tombola müssen wir die Band und die Ausstattung für den Ballsaal zahlen. Wir erzielen keine Einnahmen durch Getränkeausschank, weil dies ein Strasshofer Wirt macht. Unterm Strich bleibt nicht viel übrig.“ Weiters sei der Ball in den letzten Jahren relativ schwach besucht worden. Der Kartenverkauf – auch für den kommenden Ball – laufe schleppend.

„Die Leute wollen halt nicht mehr so oft fortgehen. Weiters ist ein Ballbesuch teurer als ein Wirtshausbesuch – und auch die Garderobe kostet Geld. Da überlegt man es sich dreimal“, so der FF-Chef, der sich an die Zeiten erinnert, als der Tanzsaal und die Bar noch brechend voll waren.

Ballkarten gibt es noch am 7. Jänner im FF-Haus

Ist das der wirklich letzte Ball? „Ja, zumindest in der Amtsperiode des derzeitigen Kommandos“, heißt es. Wer für den letzten Ball noch Karten kaufen will, hat am Samstag, 7. Jänner, von 9 bis 12 Uhr noch die Gelegenheit dazu.

Dennoch freue man sich, dass die anderen Veranstaltungen von den Strasshofern gut angenommen werden. „Das Zeltfest im Sommer und die Kinderweihnacht waren der absolute Hit mit sehr vielen Besuchern“, meint Hummel. Doch schließlich sei dann da noch das Problem mit dem Personal.

Immer weniger wollen ehrenamtlich helfen

Es würden sich immer weniger Leute finden, die den Ball organisieren wollen. Hummel sieht die Zukunft des Ehrenamtes generell gefährdet: „Es finden sich kaum Leute, die ehrenamtlich etwas leisten wollen. Wir haben am Tag fünf bis zehn einsatzbereite Feuerwehrleute. Wenn zwei Personen verhindert sind, muss eine benachbarte Feuerwehr ausrücken.“

Es ist natürlich auch möglich, dass die Nachbarwehren kein Personal stellen können. In diesem Punkt muss laut Hummel dringend etwas unternommen werden.

