Penny-Chef putzte selbst die Filiale in Groß-Enzersdorf

„Was wäre Penny ohne seine Mitarbeiter?“, fragt Geschäftsführer Ralf Teschmit – freilich rein rhetorisch – als die NÖN ihn beim Putzen in der Groß-Enzersdorfer Filiale aufstöbert. Ihn und gut ein Dutzend weiterer Mitglieder des Managements wie Personalchefin oder Einkäufer konnte man beim Regaleinschlichten, Backwaren-Drapieren oder bei der Obstkontrolle antreffen.

Denn die wahren „FrischeheldInnen“, die sonst für einwandfreies Obst und Gemüse sorgen, oder die sonstigen Penny-Helden der Filiale hatten frei bekommen: ein Extra-Urlaubstag samt „Taschengeld“, weil ihre Filiale zur besten, nämlich derjenigen mit den frischesten Waren, gekürt worden war.

Ja, so sei das, einmal im Jahr heißt es „Filialtag“ für die Geschäftsführung, da werden nicht nur Mitarbeiter belohnt und ihnen besonderer Dank und Wertschätzung gezeigt, „auch wir aus der Zentrale spüren wieder den Alltag in den Filialen, was wie ankommt, oder auch, wo der Schuh drückt“, so Teschmit. An den Filialtagen führt die Österreich-Geschäftsführung allein eine Filiale: „Wir sehen, wie anstrengend das ist, aber auch wie schön. Es freut mich, in der Filiale anzupacken.“