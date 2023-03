Heizhaus wird zum Drehort

Im Eisenbahnmuseum Heizhaus fällt wieder einmal die Filmklappe: Zum 100. Todestag des tschechischen Schriftstellers Franz Kafka im Jahr 2024 produzieren die Sender ORF und ARD die Miniserie „Kafka". Einer der zahlreichen Drehorte wird das Eisenbahnmuseum Heizhaus in Strasshof sein. In dieser sechsteiligen Miniserie wird über das Leben Kafkas erzählt. Angefangen vom schwierigen Verhältnis zu seinem tyrannischen Vater und seinen Liebesbeziehungen mit Felice Bauer, Milena Jesenská, Dora Diamant bis hin zu seinem Freund Max Brod. Der Autor der dreibändigen Kafka-Biografie, Reiner Stach, wurde bei diesem TV-Projekt als Fachberater hinzugezogen. Das Drehbuch schrieb Schriftsteller Daniel Kehlmann, Regie führt David Schalko.

Statisten werden noch gesucht

Franz Kafka wird von Joel Basman dargestellt. Daniel Brühl spielt Max Brod, Nicholas Ofczarek ist Hermann Kafka, Liv Lisa Fries Milena Jesenská. Die Dreharbeiten im Heizhaus starten ab Montag, 20. März, der Sendetermin im ORF, in der ARD Mediathek und im Ersten ist für das Frühjahr 2024 geplant. Wer immer schon einmal Filmluft schnuppern wollte, sollte sich die Tage von 20. bis 24. März freihalten. Gesucht werden – vorwiegend – männliche Statisten. Erfahrung ist keine notwendig, ein natürlicher Look ohne sichtbare Tattoos, Permanent Make-up oder bunte Haarfarben schon. Eine kleine Gage gibt es auch: 40 Euro Aufwandsentschädigung werden bezahlt. Aber der Spaß an der Sache soll im Vordergrund stehen.

Die Bewerbungen sollen mit aktuellem Foto an kafka@peoplecastagency.com geschickt werden oder online auf www.peoplecastagency.com/bewerbung erfolgen.

