Firmen investieren in sportliche Angestellte

Mehr Sport machen, zumindest Spazierengehen, sich gesünder Ernähren – Themen, die alljährlich im Frühjahr wiederkehren. Man möchte endlich etwas an der eigenen Lebensweise ändern. Vornehmen ist das eine, die Umsetzung aber das andere. Hierbei kann es hilfreich sein, wenn der Arbeitgeber von sich aus entsprechende Aktivitäten anbietet.

Einer davon ist die OMV Austria. Im Konzern gibt sogar eine eigene Abteilung namens HSSE, die sich mit der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter beschäftigt.

Am Standort Gänserndorf steht ein werkseigenes Fitnessstudio zur Verfügung, das mit Kraft- und Cardiogeräten ausgestattet und sieben Tage die Woche geöffnet ist. Pressesprecherin Elena Menasse zur NÖN: „Es werden unterschiedliche Kurse wie Yoga oder Bodywork angeboten. Zusätzlich gibt es gestützte Angebote wie Badminton, Tennis oder auch Hallenfußball.“

Wie schaut es mit der „kleinen Bewegung für zwischendurch“ aus? Menasse dazu: „Die Mitarbeiter werden motiviert, immer wieder Ausgleichs- und Mobilisationsübungen zu machen. Das lockert die Muskeln und steigert die Konzentration.“

Frisches Essen steht am Speiseplan

Bei Sicherheits- und Gesundheitsminuten teilen die Kollegen ihre Erfahrungen in diesen Bereichen. In der Kantine gibt es frisch gekochtes Essen, vegane und vegetarische Menüs sind täglich mit dabei. Weiters stehen den Mitarbeitern gratis Wasser und Obst zur Verfügung.

Martin Heller ist Sportwissenschaftler und Personal Trainer: „Jede noch so kleine Bewegung ist besser als gar keine. Es ist zu empfehlen, nach jeder Arbeitsstunde ein paar Minuten für Übungen zur Kräftigung und Mobilisation zu nutzen. Hier eignen sich vor allem Eigengewichtsübungen sowie Übungen mit kleinen Zusatzgeräten – beispielsweise einem Theraband.“

Laut Heller erfüllt man diesen gesundheitlichen Grundsatz bereits durch einfache Tricks wie das Telefonieren im Stehen oder Gehen. Auch der Weg zum Drucker kann für verschiedenste Übungen benutzt werden. Den bekannten Klassiker unter den alltagstauglichen Übungen stellt jedoch das Treppensteigen als Alternative zum bequemen Aufzugfahren dar. Vom Sitzen am Gymnastikball statt am Bürosessel hält Heller wenig. „Für den dauerhaften Gebrauch eignet sich der Pezziball nicht, da die Muskulatur über Stunden ermüdet und dadurch mehr zu Verspannung neigt. Zum Einnehmen unterschiedlicher Sitzpositionen ist der Ball aber grundsätzlich gut geeignet.“

Moderne Technik bietet neue Lösungsansätze

Immer öfter sieht man in den Büros auch elektronisch steuerbare Schreibtische, die mit einem einfachen Knopfdruck innerhalb kürzester Zeit zum Stehpult umfunktioniert werden können.

Wie auch immer: Alles in allem kommt es auf die Abwechslung an. Müsste sich Heller jedoch für eine einzige Übung entscheiden, würde er die Überkopfkniebeuge wählen. „Man macht damit das genaue Gegenteil zum Sitzen. Die Hüfte ist gestreckt, Arme und Schultern sind in einer außenrotierenden und das Becken ist in einer gekippten Position.“

