Am Wochenende stand die Storchenstadt ganz im Zeichen der Feuerwehr: Am Samstag fanden die 63. Abschnittsfeuerwehr-Leistungsbewerbe am Sportplatz des SC Marchfelder Bank Marchegg statt. Bei den Bewerben traten 47 Bewerbsgruppen aus dem gesamten Bezirk in den Wertungsklassen Bronze und Silber an.

Nach einem schweißtreibenden Bewerb bei bestem Wetter konnten Bewerbsleiter Gottfried Gschwent und Abschnittskommandant Alfred Kraus die Sieger verkünden: Zwerndorf gewann im Abschnitt Bronze ohne Alterspunkte, Marchegg holte sich die Abschnittsbewerbe Bronze mit Alterspunkten und Silber sowohl mit als auch ohne Alterspunkten. Die Bezirkswertungen (Bronze und Silber mit und auch ohne Alterspunkte) sicherte sich Kollnbrunn. Bronze und Silber im Bezirk mit Alterspunkten gewann Eichhorn.

Am Sonntag stand der 123. Abschnittsfeuerwehr-Tag im Schlossgarten am Programm. Nach einer Kranzniederlegung konnte Kraus die zahlreichen Ehrengäste begrüßen. Danach erfolgten die Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Feuerwehrkameraden. Die FF Marchegg bekam eine Urkunde für die 140-jährige Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen.