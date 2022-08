Ruhe in Gänserndorf-Süd statt Raketen in Charkiw

Werbung

Sie mussten vor dem Krieg flüchten, aber nicht aus ihrem Land: Klingt unlogisch, ist aber so. Inna Riapolowa und ihr Ehemann Viktor waren gerade auf einer Spanien-Rundreise, als am 24. Februar der Krieg in der Ukraine begann. Sofort wollten die beiden von Barcelona aus nach Hause fliegen. In Budapest war jedoch Endstation – Kiew durfte nicht mehr angeflogen werden. Danach schlug sich das Ehepaar nach Wien durch.

„Zuerst waren wir in Maria Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha untergebracht“, erinnern sich die Flüchtlinge zurück. Anfang Juli ging es dann nach Gänserndorf-Süd, genauer zu SPÖ-Gemeinderat Franz Irlvek. Dieser hatte sich unmittelbar nach Kriegsausbruch als Quartiergeber für ukrainische Asylanten registriert: „Ich habe ein Einfamilienhaus und reichlich Platz, weil ich allein lebe.“

„Unser Wohnhaus steht noch, aber ohne Scheiben“

Inna Riapolowa und ihr Mann Viktor, beide 60 Jahre alt, besitzen eine Hochhaus-Wohnung in einem der Außenbezirke von Charkiw. Die Millionenstadt war und ist nach wie vor eine der meistumkämpften Städte der Ukraine: „Unser Haus steht noch, es sind aber alle Fensterscheiben zerborsten, weil in der Nähe eine Rakete einschlug.“

Inna arbeitete als Journalistin bei einer ukrainischen Regionalzeitung, Viktor ist studierter Archäologe. Jetzt gehen sie die meiste Zeit in Gänserndorf-Süd spazieren. Wien haben sie auch schon öfters besucht: „Wir sind Franz unendlich dankbar, dass wir bei ihm wohnen dürfen. Er ist ein unglaublich freundlicher und positiver Mensch.“

Haben die beiden Familienmitglieder in der Ukraine? „Ja, diese sind im Moment aber in Sicherheit.“ Innas Mutter, ihr Bruder sowie der Sohn und dessen Familie wohnen derzeit in der Region um Poltawa, die von den Russen bisher großteils verschont wurde.

Krankenversichert und bisschen Taschengeld

Inna und Viktor sind in Österreich krankenversichert und bekommen vom Staat ein bisschen Geld für Essen, Kleidung und Hygieneartikel. Irlvek sollte als Unterkunftgeber eine Entschädigung erhalten: „Bis jetzt bekam ich noch nichts.“

Das ukrainische Ehepaar will nach dem Krieg sofort zurück in seine Heimat. Wann wird das sein? „Am Anfang waren wir überzeugt, dass die Kampfhandlungen nur ein paar Tage dauern würden. Dann rechneten wir mit ein paar Wochen. Mittlerweile sind sechs Monate vergangen“, blicken die beiden mit Schrecken zurück: „Jetzt hängt alles von der Rüstungshilfe für unser Land ab. Die Ukraine wird auf jeden Fall autonom weiter bestehen.“

Über ihre zahlreichen Gespräche mit den Österreichern können Inna und Viktor nur Positives berichten: „Sie sind fröhlich und temperamentvoll wie die Italiener, haben eine freundliche und breite Seele wie die Slawen und sind pünktlich und genau wie die Deutschen.“

