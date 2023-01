Dürnkrut: Ein Weihnachtsfest fernab der Heimat

Für die ukrainische Familie Shcherbakov ist es das erste Weihnachtsfest fernab ihrer Heimatstadt Kyjiw (Kiew), knapp 1.300 Kilometer von Dürnkrut entfernt. Die orthodoxen Christen feiern nach dem julianischen Kalender am 6. und 7. Jänner. Der Christbaum wird erst kurz vor dem Jahreswechsel aufgestellt. In diesem Jahr trägt er die ukrainischen Landesfarben, früher war er immer bunt geschmückt.

Ein kurzer Rückblick: Die Familie, bestehend aus Mutter Svetlana, Vater Kostya und Tochter Sofia, kam mit ihrem Hund im Gepäck im Juni 2022 nach Dürnkrut. Im Juni bezog sie eine Mietwohnung in der Gemeinde Dürnkrut.

Wie jedes Jahr begann die Familie kurz nach der Neujahrsansprache ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyi nach Mitternacht mit dem traditionellen Essen. Ganz klassisch gab es Schuba, Schichtsalat mit Hering und roten Rüben, und Plow, ein Fleischgericht mit Reis und Kartoffeln sowie gebratenem Rollschinken.

Tochter Sofia telefonierte mit Freunden

Die NÖN-Reporterin durfte dem festlichen Mahl beiwohnen, dafür war die 15-jährige Tochter Sofia diesmal nicht dabei. Sie nutzte die Zeit im Nebenzimmer, um mit ihren in Kyjiw ausharrenden Freunden zu telefonieren, da es dort gerade kurzfristig wieder Strom gab.

Svetlana berichtet: „Als kurz nach Mitternacht die Feuerwerke in Dürnkrut losgingen, bekam Sofia Angstzustände und begann zu weinen.“ Die Erinnerungen an die Kriegsgeräusche der letzten Tage in der Ukraine sitzen tief.

Vor einem Jahr ahnte noch keiner von ihnen, was kommen würde. Svetlana betrieb damals einen Privatkindergarten, ihr Mann Kostya arbeitete im Bauwesen. Sofia besuchte das Gymnasium und abends eine Kunstschule – sie ist nämlich eine überaus talentierte Zeichnerin.

Im September gelang es Svetlana, ihre 74-jährige Mutter Tatyana, eine ehemalige Universitätsprofessorin, aus Cherson, das ebenfalls schwer von Kriegswirren gebeutelt ist, nachzuholen. Seither kann Svetlana wieder beruhigt schlafen, auch wenn man deutlich enger zusammenrücken musste.

Das Paar arbeitet, wann immer sich ihm die Möglichkeit bietet. Die gemeinsame Tochter geht zur Schule, spricht bereits sehr passabel Deutsch und hat viele neue Freunde gefunden. Die Eheleute fahren wochentags nach Baden bei Wien zum Deutschkurs. In der Nähe gibt es derzeit keine entsprechenden Angebote.

