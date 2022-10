Polizei-Inspektion für Strasshof: Ministerium ist nun am Zug

Auf Initiative von Bürgermeister Ludwig Deltl (SPÖ) und Nationalratsabgeordnetem Andreas Kollross (SPÖ) wurde eine Petition zur Schaffung eines Polizeipostens in Strasshof ins Leben gerufen. Im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen wurde das Innenministerium zu einer Stellungnahme aufgefordert.

„Strasshof ist zurzeit die größte Gemeinde Österreichs ohne eine eigene Polizei-Inspektion. Die Forderung nach einem Posten muss endlich Gehör im Innenministerium finden“, so Bürgermeister Ludwig Deltl. Und weiter: „Es kommt durch die teils weiten Anfahrtswege immer wieder zu langen Wartezeiten, bis die Exekutive an Einsatzorten in Strasshof eintrifft.“

Vor über 20 Jahren wurde der damalige Gendarmerieposten in Strasshof geschlossen und der Dienstposten Strasshof dem Gendarmerieposten Deutsch-Wagram zugeteilt. Mit mehr als 13.000 Einwohnern handelt es sich um keine kleine Gemeinde. Die zuständige Polizei-Inspektion in Deutsch-Wagram muss demnach allein in den beiden Großgemeinden über 20.000 Personen betreuen.

„Es braucht schnellst möglichst eine eigene Polizei-Inspektion in der Gemeinde“, fordert Deltl. Der Meinung ist auch Bürgermeister (Trumau, Bezirk Baden) und Abgeordneter zum Nationalrat Andreas Kollross: „Es ist für eine Gemeinde mit über 13.000 Einwohnern unzumutbar, ohne eigene Polizei-Inspektion auskommen zu müssen. Wir erhoffen uns hier eine baldige Änderung und rasches Handeln vonseiten des Innenministeriums“, so Kollross, der seinen Bürgermeisterkollegen in dieser Angelegenheit gerne unterstützt. Die Antwort des Ministeriums steht aber noch aus ...

