Die ÖVP fordert eine zweite Apotheke in der Gemeinde. „Die letzten Wochen und Monate haben immer wieder gezeigt, dass es trotz des großen Engagements der Mitarbeiter in der einzigen Apotheke immer wieder zu langen Wartezeiten gekommen ist. Deshalb mussten unsere Mitbürger entweder längeres Anstellen in Kauf nehmen oder in die Nachbarortschaften ausweichen, um an die dringend benötigten Medikamente zu kommen“, argumentiert VP-Ortsobmann und Gemeinderat Achim Wörner.

Eine Apotheke für einen Ort mit mehr als 10.000 Einwohnern sei einfach zu wenig. In der Nachbarstadt Deutsch-Wagram, die weniger Einwohner als Strasshof habe, und in Gänserndorf gebe es jeweils gleich zwei Apotheken. In der Bezirkshauptstadt soll eine dritte bereits genehmigt sein.

Wörner: „Ansuchen seit Jahren bei Behörden“

„In Strasshof heißt es immer nur: Bitte warten. Auf was?“, fragt sich Wörner. Seit Jahren liege das Ansuchen mit allen erforderlichen Unterlagen bei den zuständigen Behörden und seit Jahren würde nichts passieren.

„Es ist an der Zeit, dass sich schleunigst etwas ändert. Die ÖVP Strasshof fordert die zuständigen Behörden auf, hier endlich zum Wohle der Bevölkerung zu handeln“, so Wörner abschließend. Nives Sardi von der österreichischen Apothekerkammer hält sich bedeckt: „Wir können diesbezüglich keine Auskunft geben, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt.“ Näheres wurde seitens der Kammer nicht verlautbart.