„Zweite Apotheke muss endlich her“

Seit zwölf Jahren kämpft die Strasshofer ÖVP für eine zweite Apotheke im Ort. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag in der Vorwoche setzten sich die Bemühungen fort. In langen Gesprächen mit SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl konnte der geschäftsführende Gemeinderat Achim Wörner erreichen, dass der Antrag und die Resolution auf die Tagesordnung der Sitzung kam.

Bedarf wäre aufgrund der Einwohnzahl und der Versorgungssicherheit gegeben

„Seit Jahren fordert die ÖVP Strasshof im Sinne der Bevölkerung die Genehmigung einer zweiten Apotheke. Der Bedarf ist aufgrund der Einwohnzahl und der Versorgungssicherheit gegeben“, so Wörner. Antrag und Resolution wurde von den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen einstimmig angenommen und unterzeichnet. Die Resolution ergeht an die Apothekerkammer NÖ, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die BH Gänserndorf. „Wir hoffen, mit dieser Resolution das Thema auf der vom Bezirkshauptmann im Dezember 2020 angesprochenen Zielgeraden auch endlich über die Ziellinie zu bringen“, so Wörner.