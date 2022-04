300.000-Euro-Projekt: „Die Straße war eine Katastrophe“

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

„Ich bin jedes Mal ganz begeistert, wenn ich herkomme“, sagt Infrastruktur-Stadtrat Wolfgang Halwachs (ÖVP), als er mit Bürgermeister René Lobner (ÖVP) und der NÖN die Forstgasse in Gänserndorf-Süd besichtigt.

Dort herrscht an einem Ende noch Baustellenbetrieb, aber der Großteil der 750 Meter langen Gasse ist bereits asphaltiert.

Warum den Stadtrat eine asphaltierte Fahrbahn so begeistert, erzählt er im NÖN-Gespräch: „Die Straße war eine Katastrophe, den Anrainern wurde zig Jahre versprochen, dass sie saniert werde, es wurde aber nie etwas getan“, erinnert er sich an den Fleckerlteppich, weil sie an unzähligen Stellen aufgeschnitten und wieder versiegelt wurde.

Diverse Einbauten wurden nun verlegt, darunter Breitbandinternet, die Beleuchtung wurde auf LED-Lampen umgerüstet. „Wir sind mit den Plänen zu den Bürgern gegangen und haben wirklich jede Einfahrt besprochen“, erinnert sich Lobner. Außerdem gab es eine große Bürgerbesprechung, bei der Vertreter aller Baufirmen vor Ort waren.

Als die Bauarbeiten im vergangenen Herbst begannen, hätten viele Anrainer gar nicht geglaubt, dass es wirklich losgehen würde. „Manche haben sich auch da noch gewundert, dass sie es wirklich erleben, eine neue Fahrbahn zu bekommen“, erzählt Halwachs.

Damit die Fahrbahn nicht zu einer Raserstrecke wird, wurden Verschwenkungen eingebaut, auf denen die neuen Laternen stehen. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben Platten verlegt, damit die Bewohner trockenen Fußes die Fahrbahn entlang gehen können.

Ein Gehsteig ist aufgrund der zu geringen Breite der Forstgasse nicht möglich. Und auch deswegen, „weil wir Sickerflächen für das Regenwasser brauchen“, erklärt der Stadtchef, warum die Ränder der Fahrbahn mit Schottersteinen befestigt, aber nicht ganz versiegelt sind.

Wichtig war auch, dass Mitarbeiter der Gemeinde regelmäßig vor Ort waren, falls es doch zu Problemen während der Bauarbeiten gekommen wäre. Das alles hat natürlich seinen Preis, den die Stadtgemeinde mit rund 300.000 Euro beziffert.

