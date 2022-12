Wolf in Raasdorf gesichtet: Fakt oder Fake?

Werbung

Anfang der Woche soll in Raasdorf ein Wolf gesichtet worden sein. Besser gesagt: Eine automatische Wildtierkamera soll den Vierbeiner bei Nacht und Schnee fotografiert haben. Auf Facebook wurde die angebliche Sichtung sofort ausführlich diskutiert.

„Na hoffentlich schießt ihn nicht wieder ein Möchtegern-Jäger ab“, meinte zum Beispiel einer der User. Ein anderer wiederum fragte, wo denn genau die besagte Wildkamera stehe: „Im Damwildgehege kann sich der Wolf ja gut bedienen.“ Das Foto wurde auch fleißig in Reiterkreisen geteilt.

Ob die Aufnahme tatsächlich aus Raasdorf stammt, kann natürlich niemand sagen. Auch nicht, ob es sich am Foto wirklich um einen Wolf handelt. Bezirksjägermeister Gerhard Breuer erklärt im NÖN-Gespräch: „Bei Nacht kann man einen Wolf nicht von einem Goldschakal unterscheiden. Die schauen sehr ähnlich aus, der Schakal ist nur etwas kleiner.“

Letzterer sei so hoch wie ein Sessel, ein Wolf wiederum so hoch wie ein Tisch. Breuer: „Da bräuchte man eine Markierung an einem Baum, um die tatsächliche Größe des Tieres abschätzen zu können.“ Ein Goldschakal würde sich übrigens eher im Marchfeld wohlfühlen. Für den Wolf gäbe es hier viel zu wenig Wald, so der Jäger abschließend.

