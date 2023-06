Das war die Lange Nacht der Wirtschaft 2023 im Bezirk Gänserndorf

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) veranstaltete wieder die „Lange Nacht der Wirtschaft“. Zahlreiche Wirtschaftstreibende und Funktionäre folgten der Einladung und nutzten den Abend zum eifrigen Netzwerken.

In Gänserndorf luden Bezirksstellenleiter Philipp Teufl, Bezirksstellenobmann Andreas Hager und das Team der WKO Gänserndorf zum Fest. Zahlreiche Gäste nahmen die Einladung gerne an, darunter waren Vertreter der Wirtschaft sowie einige Schuldirektoren aus der Umgebung. Hager bedankte sich beim gesamten WKO-Team für seinen Einsatz. Ein besonderer Dank ging an Nadja Trunner, die sich um die Organisation des Festes kümmerte.

Weiters bezeichnete Hager die WKO als „Mond, der um die Erde kreist“. Dabei betrachtete er die Erde als die Unternehmen, da die WKO noch immer eine stabile Achse ist, die Hilfe und Beratung anbietet. Ein Highlight des Abends war die Zaubershow von Wolfang Moser, welcher mehrfach österreichischer Staatsmeister der Magie und Vize-Weltmeister ist.

Während seiner Show bezog er das begeisterte Publikum mit ein. Wie schaffte er es, aus ein und demselben Kessel, ohne etwas zu verändern, nacheinander Wasser, dann Weißwein, Rotwein, einen Cocktail, einen Kaffee und zum Schluss auch noch Zucker zu gießen? Oder wie konnte er die Ringe, die er sich zuvor vom Publikum ausborgte, miteinander verbinden? Das fragten sich seine Gäste, die sich bei ihm für den bezaubernden Abend bedankten.