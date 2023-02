Künstlerin aus Ukraine macht ihren Weg

Nataliia Strzkho war eine der ersten Ukrainerinnen, die in Groß-Enzersdorf ankamen. Mit ihrem Sohn Vlad (7) fand sie Unterschlupf beim Franzensdorfer Ortsvorsteher Robert Nepp und seiner Frau Britta.

Sie ist Künstlerin, Malerin und selbstbewusst. So erzählte sie der NÖN schon damals, dass ein Bild von ihr im Präsidentenpalast in Kiew hänge. Und dass sie weiterhin als Künstlerin ihren Weg gehen wolle. Der rührige Nepp unterstützte sie tatkräftig.

Mittlerweile wurde der Transport ihrer Bilder aus der Ukraine organisiert – Flüchtlingskoordinator Michael Takács, ÖVP-Gemeinderat in Groß-Enzersdorf, hatte nachgeholfen. Die Bilder wurden auch im Bundeskanzleramt gezeigt.

Jetzt geht Strzkho weiter, sie hat sich als PhD-Studentin an der Akademie der Bildenden Künste eingeschrieben, arbeitet an Studien zur chinesischen Kalligrafie und hat einen Bilderzyklus über eine Reise nach China, die sie in ihrem Tagebuch festhielt, angefertigt.

Nun schrieb sie an alle Galerien in Wien – und Galerist Rudi Leeb reagierte. Er organisierte die Ausstellung in der „Hey Dim Sum Gallery“ eines ungewöhnlichen China-Restaurants in der Strozzigasse im achten Bezirk.

Zur Vernissage kam halb Groß-Enzersdorf angereist, darunter SPÖ-Vizebürgermeister Robert Fehervary und Promis wie der Chef des Wiener Jazzlokals „Porgy&Bess“, Christoph Huber.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.