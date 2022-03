Unterstützung für Ukraine: „Das Herz der Diaspora“

Der Kaffeetisch ist liebevoll gedeckt, ein Tulpenstrauß steht in der Mitte, ebenso ein Gugelhupf. Ortsvorsteher Robert Nepp und seine Frau Britta waren die Ersten, die eine in Groß-Enzersdorf gestrandete Ukrainerin samt Sohn aufgenommen haben.

Heute sind die Nachbarn zu Besuch, Großmutter, Mutter mit zwei Kindern, die Spielzeug für den kleinen Vlad mitgebracht haben. Die Nachbarsfamilie stammt aus Polen und kann sich recht gut mit Natalia, der geflüchteten Ukrainerin, verständigen, auch die Kinder tollen lebhaft und ohne Sprachgrenzen durchs Haus. Natalia spricht aber auch gut Englisch und hofft darauf, hier bald Arbeit zu finden und ein neues Leben beginnen zu können.

Zwei Bilder hängen im Präsidentenpalast in Kiew

Sie ist Künstlerin und zeigt ihre Kunstkarten, die sie mitnehmen konnte. „Zwei meiner Bilder hängen im Präsidentenpalast in Kiew“, erzählt sie stolz. Als sie in Kiew die ersten Detonationen hörte, war klar, dass sie flüchten müsste. Sie packte Vlad und einen Koffer ins Auto und floh in die Karparten an die slowakische Grenze. Ihr geschiedener Mann blieb daheim, er will nämlich die Ukraine verteidigen.

Aber er empfahl der Frau Viktor, einen ukrainischen Bekannten, der schon vor einigen Jahren in Groß-Enzersdorf eine Firma gegründet hatte. Er wurde nun „das Herz der ukrainischen Diaspora“, so Natalia. Sie habe ihn vorher noch nie gesehen, aber der gute Mann nahm alle auf, die ihm geschickt wurden. Ein gutes Dutzend beherbergt er nun in Oberhausen, ein paar konnte die Gemeinde schon anderweitig unterbringen.

Wie bei Nepp, der ein Zimmer frei hatte. Sein Sohn sei erwachsen und brauche sein Kinderzimmer nicht mehr. Seine Frau habe eine Fluchtgeschichte, ihr Vater wurde als Sudetendeutscher am Ende des Zweiten Weltkrieges vertrieben, nach einem Fluchtversuch aus der DDR inhaftiert und hatte dieses Trauma lange nicht überwunden. „Jetzt wollen wir beitragen, das Leid zu linden, besser gesagt: Wir sind dankbar, dass wir helfen dürfen“, so Nepp.

