Neuer Kreisverkehr in Leopoldsdorf wurde eröffnet

Der Kreisverkehr bei der Volksschule in Leopoldsdorf ist fertig. Am Freitag um 15 Uhr gaben Bürgermeister Clemens Nagel, Landtagsabgeordneter Dieter Dorner und NÖ Straßenbaudirektor-Sellvertreter Rainer Irschik den Kreisel an der Kreuzung L5/L9 für den Verkehr frei. Das musste natürlich ordentlich gefeiert werden.

Zur Eröffnung erschienen zahlreiche Ehrengäste wie Michael Zechmeister, Günter Klement (STBA3), Marie Clarissa Mayrhofer-Grünbühel, geschäftsführender Gemeinderat Alexej Prosoroff und Christian Pomassl (Straßenmeister Groß-Enzersdorf). Aber auch die Leyrer+Graf-Mitarbeiter (darunter Christian Wurz und Maik Hessel), die die Bauarbeiten durchgeführt hatten, ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

In seiner Begrüßung bedankte sich Nagel bei allen Beteiligten, die dieses Projekt ermöglicht haben. Nicht nur er, sondern auch Dorner und Irschik betonten die höhere Verkehrssicherheit durch den Kreisverkehr. Auf der früheren Kreuzung hatten sich viele Unfälle ereignet, einige auch mit Personenschaden. Die Schülerlotsen waren ausschlaggebend dafür, dass die Kinder ohne Schaden bei der Schule ankamen. Dorner bedankte sich in seiner Rede auch bei den Steuerzahlern, Irschik sprach seinen Dank ebenfalls den Leuten aus, die die Umleitung in Kauf nehmen mussten.

Der Kreisverkehr ermöglicht die ungehinderte Zufahrt zur neuen Hofer-Filiale. Auch für ausreichend Beleuchtung und Querungshilfen für Fußgänger wurde gesorgt. Die allererste Fahrt durch den Kreisel fand mit dem Elektro-Schulbus der Volksschule statt.

Ein Hinweis zum Schluss: Nach der Fertigstellung des neuen Kreisverkehrs wird im Ortsgebiet zwischen dem Kreisverkehr L5/L9/L3011 und der Kreuzung mit der Fasangasse die Landesstraße L9 neu gestaltet. Für Fußgänger und Radfahrer wird ein Geh- und Radweg errichtet. Die Arbeiten werden in einer Bauzeit von rund einem Monat durchgeführt – bei voraussichtlicher Totalsperre von einer Woche.