Spatenwurf im Bezirk Gänserndorf: Urteil gefällt .

Im Sommer, am 24. Juli dieses Jahres, kam es in Breitensee während exzessiven Alkoholgenusses zu einem folgenschweren Vorfall. Ein 36-jähriger Mann schleuderte mit voller Wucht einen Gartenspaten in Richtung seiner Mutter. Die duckte sich gerade noch im letzten Moment weg.