Gänserndorfer Sommerszene 2023: Das Programm steht bereits

Ende Juni startet die diesjährige Sommerszene. An acht Wochenenden kommen Liebhaber von Open-Air-Konzerten und kulinarischen Schmankerln auf ihre Kosten. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Programm steht bereits und es kann sich sehen lassen.

Von 30. Juni bis 19. August verwandelt sich der Kulturhausgarten hinter der Schmied-Villa jeden Freitag und Samstag ab 19 Uhr in ein kleines Donauinselfest mit Livemusik, organisiert vom Verein KiG (Kultur in Gänserndorf). Obmann Wolfgang Lehner über das heurige Programm: „Ich denke, wir haben wieder einen interessanten Mix aus verschiedenen Stilrichtungen zusammengestellt. Es gibt neue Musikgruppen, aber auch Altbewährtes. Diesen Sommer sind auch viele Bands mit regionalem Bezug dabei.“

Musikalische Leckerbissen gibt es viele KiG-Obmann Wolfgang Lehner

Was wird der Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltungsreihe sein? „Musikalische Leckerbissen gibt es viele. Ich möchte mich nicht auf ein Highlight fixieren, da ja Geschmäcker bekanntlich verschieden sind“, so Lehner. Besonders freut sich der Vereinsobmann auf den traditionellen Live-Karaoke-Abend am 18. August: „Mein Team und ich sind voller Vorfreude und können den Beginn der Sommerszene kaum noch erwarten.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.