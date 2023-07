Hilfswerk Marchfeld sucht Unterstützung

2006 wurde im Hilfswerk Marchfeld ein ehrenamtlicher Besuchsdienst eingerichtet. Die ehemalige Gruppe von 15 Besucherinnen hat sich nach der Pandemie aufgelöst und wird unter der Leitung von Maria Makoschitz wieder neu aufgebaut. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter bieten einen regelmäßigen Besuch bei kranken und pflegebedürftigen Menschen an. „Es werden Spaziergänge gemacht, es wird vorgelesen, Spiele werden gespielt oder es wird auch von früher erzählt. Wichtig ist, einfach da zu sein“, berichtet Makoschitz.

Die Gruppe von fünf Personen trifft sich monatlich in den Büroräumlichkeiten des Hilfswerk Marchfeld in Orth zum fachlichen Austausch. Makoschitz leitet diese Zusammenkünfte und organisiert regional mithilfe des Hilfswerkes NÖ kostenlose Schulungen und Seminare. Das Hilfswerk NÖ bietet eine kostenlose Einschulung, laufende Begleitung, Versicherungsschutz, eine ermäßigte NÖ Card sowie Veranstaltungen und Ausflüge. Information bitte an Makoschitz (Tel. 0650/4417299, E-Mail: makoschitz.maria@gmail.at).