Das Rote Kreuz Gänserndorf sucht Verstärkung

Ein freiwilliges Sozialjahr hilft herauszufinden, ob eine Arbeit im Sozialbereich das Richtige für einen Jugendlichen ist. Die Gründe für ein Sozialjahr sind vielfältig: Die einen möchten ein Jahr überbrücken, andere wollen eine Auszeit vom Job oder der Ausbildung.

Wer kann sich engagieren?

Menschen ab 18 Jahren (in Ausnahmefällen ab 17), die physisch und psychisch belastbar sind und Interesse sowie Bereitschaft für ein soziales Engagement, aber keine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung in diesem Bereich haben.

Ein absolviertes Freiwilliges Sozialjahr kann auch den Zivildienst ersetzen.

Wo kann man sich engagieren?

In den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen des Roten Kreuzes: im Rettungsdienst, in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen, in der Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen oder im Bereich Migration oder Flüchtlingsbetreuung. Zudem läuft aktuell ein Pilotprojekt, das ein freiwilliges Sozialjahr in der Betreuung daheim ermöglicht.

Wie läuft ein FSJ ab?

Der Einsatz dauert zwischen 9 und 12 Monaten.

34 Einsatzstunden pro Woche.

Die Ausbildung steht im Vordergrund, das umfangreiche Bildungsprogramm des Roten Kreuzes steht jedem Teilnehmer offen.

Was bietet das Rote Kreuz?

150 Stunden Ausbildung.

Taschengeld: 280 Euro netto.

Pensions-, Unfall- und Krankenversicherung.

Wenn man anspruchsberechtigt ist, kanns man weiterhin Familienbeihilfe beziehen.

Pädagogische Betreuung und Begleitung.

Freistellungstage entsprechend dem Urlaubsgesetz (bei 12 Einsatzmonaten 25 Freistellungstage, bei 10 Einsatzmonaten 21 Freistellungstage).

Im Rettungsdienst erhält man eine staatlich anerkannte Berufsausbildung.

Wenn man unter 24 Jahre alt ist, kann man die günstige Jugendnetzkarte des jeweiligen Verkehrsverbundes in Anspruch nehmen.

Die Zertifikate über die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen gelten auch als Praxis-Nachweis für Bewerbungen.

