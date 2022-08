Bewegungspark Lassee wurde eröffnet

Werbung

Am vergangenen Wochenende wurde in Lassee die erste Ausbaustufe des Bewegungsparks Lassee von ÖVP-Bürgermeister Roman Bobits eröffnet. Trotz des plötzlich einsetzenden Regens kurz vor Beginn der Eröffnung konnten viele Sport- und Bewegungsinteressierte willkommen geheißen werden.

Zu den Ehrengästen zählten neben einigen anwesenden Gemeinderäten SPÖ-Vizebürgermeister Peter Gahleitner, ÖVP-Bürgermeister Roman Sigmund aus Haringsee und ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner. Für Bobits ist dieses Projekt eine wert- und sinnvolle Investition in die Gesundheit und Freizeitgestaltungsmöglichkeit der Gemeindebürger, – vor allem, weil die Anlage für alle Altersgruppen und vom Profi- bis zum Freizeitsportler nutzbar ist.

Das Projekt wurde im Ausschuss für Soziales und Gesundheit unter Obmann Johannes Riedmüller (wir2291er) sowie federführend von ÖVP-Gemeinderat Norbert Klein ausgearbeitet und anschließend im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

„Jeder in Sport investierte Euro ist gut angelegt“

„Jeder in den Sport investierte Euro ist gut angelegt“, so Bobits: „Es gibt wenige andere Projekte, die Spaß und Nutzen so ideal verbinden wie im Sport- und Freizeitbereich. Für das persönliche Wohlbefinden, als Gesundheitsprävention und im Sinne einer vernünftigen Freizeitgestaltung besonders auch für die Jungend bietet ein Bewegungspark die optimale Grundlage. Ich sehe es als Aufgabe der Politik, solche Projekte zu unterstützen und der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.“

Dank der „sehr guten Förderlandschaft im Gesundheits- und Sportbereich“ wird ein Großteil der Investition durch Förderungen des Landes NÖ und durch heranziehen des kommunalen Investitionsprogramms 2020 abgedeckt, was den finanziellen Eigenanteil der Gemeinde in einem erträglichen Maß hält.

„Mit dem Verein ,Sportaner‘ unter Obfrau Christina Zettel hat sich auch ein ortsansässiger Verein gefunden, der bei der Ausübung des ,Work-outs‘ fundierte Anweisungen und Hilfestellungen geben kann“, freut sich Bobits. Und: „Wir wünschen uns, dass dieser Ort der Bewegung auch ein Ort der Begegnung wird, an dem man sich mit Freunden und Gleichgesinnten zum gemeinsamen Sport treffen kann.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.