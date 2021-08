Zahlreiche Festivalfans hätten sich auf Musik von bekannten Künstlern, Konzerte, Camping mit Freunden und zwischendurch eine Abkühlung in der Traisen gefreut. Das Frequency, das von 19. bis 22. August im Greenpark in Sankt Pölten stattgefunden hätte, wurde abgesagt – sehr zum Leidwesen vieler Fans aus dem Weinviertel.

„Die Stadt St. Pölten hat nach Einholung eines wissenschaftlichen Gutachtens entschieden, dass Veranstaltungen im Freien, an denen mehr als 1.500 Personen teilnehmen sollen und die länger als einen Kalendertag dauern, nach Ablauf der derzeitigen Verordnung des Bundesministers ab 28.07.2021 untersagt sind. Somit ist auch die Durchführung des FM4 Frequency Festival im August nicht möglich“, lautet das offizielle Statement auf der Homepage.

Sabine Baran, Wittau

Das Frequency ist für viele ein Highlight des Sommers. Die NÖN fragte nach, was sie nun statt des Festivals vor haben.

Sanitäterin Tanja Buric aus Stockerau hätte beim Camping einen Nachtdienst übernommen. privat

Tanja aus dem Bezirk Korneuburg hätte sich auf das „leiwande Gesamtfeeling“ und die berühmten Künstler gefreut. Die 19-jährige Rettungssanitäterin wäre dieses Jahr für einen Nachtdienst beim Camping im Einsatz gewesen.

Die Absage kommentiert sie so: „Am Ende bin ich nicht mehr davon ausgegangen, dass es stattfinden würde. Es ist ein cooles Festival, aber es sind doch wirklich viele Leute und auch das Camping – ich glaube das wäre corona-technisch nicht umsetzbar gewesen.“ Als Ersatzprogramm hat sie noch nichts geplant, sie hofft auf nächstes Jahr.

Carolina Dibold aus Grund findet die Absage ärgerlich, aber verständlich. privat

Carolina aus dem Bezirk Hollabrunn sieht die Situation ähnlich: „Es ist sehr ärgerlich, aber verständlich. Für die Jugend ist es traurig und ärgerlich, dass sie seit eineinhalb Jahren auf keine Konzerte und Festivals gehen kann, aber da kann man nichts machen.“ Die 25-Jährige, die bereits zwei Mal das Festival besucht hat, sagt über das Frequency: „Es ist ein besonderer Ort, wo alle Sorgen wegfallen, man nur Spaß hat und sich gemeinsam in der Menge die Konzerte anschaut. Es ist ein besonderes Flair.“

Als Alternative wird sie auf Festl in der Region gehen: „Keine Konzerte, aber dafür tanzen!“

Julia Okrina, gebürtig aus Bernhardsthal, freut sich schon auf ein Festival ohne Einschränkungen. privat

„Es war immer eine tolle Erfahrung, sowohl die Musik-Acts als auch mit Freunden“, erinnert sich Julia, gebürtig aus dem Bezirk Mistelbach, an vergangene Frequency-Besuche. Das Festival ist für sie ein Event, das sie gerne mit Freunden besucht, um zu campen und die Musik wirken zu lassen. Sie meint aber, „dass es gut war, dass es abgesagt wurde“. Die 20-Jährige freut sich schon darauf, wenn es wieder möglich ist, ein Festival ohne Einschränkungen durch Maßnahmen zu veranstalten, und nimmt es in Kauf, wenn das noch ein oder zwei Jahre dauert. Anstatt des Festivals fährt sie mit Freunden an einen See „mit eigener Musik und corona-konform“.

Sabine Baran aus Wittau findet die Absage gut. privat

Sabine aus dem Bezirk Gänserndorf (Wittau) war bereits 2019 Besucherin der Großveranstaltung in St. Pölten: „Ich war drei Tage lang dort, wir haben im Zelt übernachtet, tagsüber waren wir im Fluss schwimmen und am Abend haben wir uns dann die coolen Haupt-Acts angeschaut.“

Heuer hat sich die 20-Jährige hauptsächlich wegen der Corona-Pandemie keine Karte gekauft. „Ich finde es gut, dass es abgesagt wurde, im Endeffekt geht es um unsere Gesundheit.“