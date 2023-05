„Dosko“ brachte Gänserndorfer AK-Saal zum Kochen

Im Zuge seiner Freundschaft-Tour besuchte Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch die Stadt Gänserndorf, wo er im Arbeiterkammer-Saal von den Genossen mit tosendem Applaus begrüßt wurde. Davor gab es noch ein Treffen mit hochrangigen Parteifunktionären in Ollersdorf, dem Heimatort von SPÖ-Landtagsabgeordnetem René Zonschits. Die NÖN war exklusiv dabei.

Vor dem Gasthaus Zeislwirt die erste Überraschung – „Dosko“ sitzt selbst hinterm Steuer seines Dienstwagens und parkt ein: „Ich trinke nur Wasser, deshalb bin ich auch mein eigener Chauffeur.“ Seine Mitarbeiter genießen die Fahrt auf dem Beifahrer- bzw. Rücksitz.

Der Burgenländer kennt Teile des Bezirks Gänserndorf gut: „Der Bruder meiner Großmutter zog einst nach Mühlleiten. Dort waren wir als Kinder oft zu Besuch. Er ist auch mein Firmpate.“ Doskozil erinnert sich an das gute Essen „beim Abraham“. Das Landgasthaus in Mühlleiten gibt es heute noch. Mit Zeislwirt Rudolf Felber kommt der mächtige Rote schnell ins Gespräch, schließlich ist dieser ein „Zuagraster“ aus dem Burgenland.

An den Tischen im Gastgarten ist man sich einig: Nur „Dosko“ könne die SPÖ aus ihrer Krise und ins Bundeskanzleramt führen. Pamela Rendi-Wagner sei verbraucht und ausgebrannt. Der zweite Herausforderer, Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler, sei zwar grundsätzlich okay, aber mit ihm würde man höchstens ein paar grüne Stimmen einheimsen. Das rechte Lager wäre weiterhin fest in der Hand der Blauen und Schwarzen.

Podiumsdiskussion: Trotz schwacher Stimme lauschten Zuhörer gespannt

Im Gänserndorfer AK-Saal stellte sich Doskozil einer Podiumsdiskussion mit Zonschits, Mistelbachs roter Bezirksparteichefin Melanie Erasim und Ringelsdorfs SPÖ-Bürgermeister Peter Schaludek. Auch wenn „Dosko“ wegen seiner bekanntlich schwachen Stimme nur leise sprechen kann, lauschten die Zuhörer gespannt seinen Worten.

Kann er sich eigentlich vorstellen, mit seinem Handicap auf der internationalen Bühne große Reden zu halten? „Natürlich. Es kommt ja nicht auf die Lautstärke an, sondern auf den Inhalt“, meint Doskozil.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.