Deutsch Wagram: Fahrerflucht nach Unfall

Am Montag gegen 16 Uhr kam es zu einem spektakulären Verkehrsunfall auf der B8 auf Höhe der Grillranch. Ein Pkw – laut Zeugen mit zwei Insassen – krachte in eine Telefonzelle, demolierte einen Zaun sowie einen Straßenpoller. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt. Die beiden Männer sprangen angeblich nach dem Unfall aus dem Wagen und flüchteten in den angrenzenden Wald. Die Feuerwehr suchte die Unfalllenker mit vereinten Kräften – sogar eine Drohne wurde eingesetzt.

Nach kurzer Zeit konnte einer der beiden Flüchtigen gefasst werden. Er gab gegenüber der Feuerwehr an, dass er allein im Auto gesessen sei. Die B8 war kurzzeitig gesperrt und wurde gegen 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Durch die Straßensperre entstand in beiden Richtungen erheblicher Stau. Die Suche nach dem ominösen zweiten Fahrzeuginsassen dauerte bei Redaktionsschluss noch an.