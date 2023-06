Motorradfahrer aus dem Bezirk Gänserndorf starb bei Unfall in Kärnten

Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf war auf der Rudener Landesstraße (L 127) im Bezirk Völkermarkt in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehrsbereich gekommen, es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer verstarb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Der LKW-Lenker, ein 50-jähriger Slowene, blieb nach Angaben der Polizei Kärnten unverletzt. An beiden sofort in Brand geratenen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war rund vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.