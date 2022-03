Erster Weißstorch im WWF-Auenreservat Marchegg gelandet

"In den nächsten Wochen werden weitere Störche eintreffen und ihre Nester in den alten Eichen des WWF-Reservats, am Schloss und in der Umgebung einem Frühjahrsputz unterziehen", blickte Jurrien Westerhof vom WWF Österreich am Montag voraus. Im April beginnt dann die Brutsaison.

Bezogen auf das vergangene Jahr fiel die Bilanz der Naturschutzorganisation gemischt aus. Für die Störche in Marchegg sei 2021 relativ gut verlaufen, 39 Paare brüteten, 37 erfolgreich. Insgesamt flogen 95 Jungvögel aus. Mit im Schnitt 2,44 flüggen Jungtieren pro Brutpaar liege man damit im oberen Bereich der vergangenen Jahrzehnte. Im gesamten March-Thaya-Raum gehe die Zahl der Brutpaare jedoch zurück.

Als mögliche Ursache dafür wurde das Ausbleiben des einst üblichen Frühlingshochwassers in einer Aussendung ins Treffen geführt.

