Eine filmreife Nacht am Tanzparkett

In der Halle der Sportunion Deutsch-Wagram (UDW) ging der neunte Frühlingsball unter dem Motto „Once Upon a Time in Hollywood" über die Bühne. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause veranstaltete die Union wieder ihr traditionelles Tanzevent. Obmann Günter Pauser und Mit-Organisatorin Daniela Iser-Quirgst begrüßten zahlreiche Celebritys und viele Filmstars – gemeint sind die Gäste – zu einer glamourösen Oskar-Nacht. Ex-Gemeinderat Hannes Quirgst und das neu formierte Organisationsteam zogen in den Vorbereitungen alle Register und transformierten die Sporthalle in ein detailreich dekoriertes Film-Set.

Die Band „Take 4“ sorgte für eine volle Tanzfläche

Für die passende Musik sorgte die Band „Take 4“. Für die kulinarische Verpflegung zeichnete sich das Team vom Marchfelder Event-Catering verantwortlich. Die Sektbar und VIP-Lounge sowie die Matrix-Bar wurden von den UDW-Alligators betreut. Das begeisterte Publikum wurde bereits zur Eröffnung mit den Klängen von „The Entertainer" nach Hollywood geführt und um Mitternacht standen mehrere Filme mit kurzweiligen Tanzeinlagen im Wettbewerb, wobei der Award-Winner „Risky Business" war – dicht gefolgt von „Top Gun" und „Rocky". Den krönenden Abschlusstanz gab's zu „Footloose". Getanzt wurde bis in den frühen Morgen.

