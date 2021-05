Von Anfang Juli 2017 bis 20. Juni 2018 betrieb eine fünf- bis sechsköpfige kriminelle Vereinigung eine professionelle Cannabis-Plantage in einem dafür angemieteten Wohnhaus in Fuchsenbigl. Das stattliche Ergebnis der gärtnerischen Bemühungen der anderen Art: 966 Pflanzen und 19,3 Kilogramm „Gras“. Die erheblichen Stromkosten für die Aufzucht der Pflanzen sparte sich die serbische Bande durch die Umgehung des Netzes der EVN auch.

Auf insgesamt 47.125 Euro bezifferte der Privatbeteiligtenvertreter der EVN, Peter Gloß, den Schaden am Landesgericht Korneuburg. Fast folgerichtig musste es sich aber dabei um eine Schätzung handeln, da ja der tatsächlich verbrauchte Strom um die Zähler herum bezogen wurde. 15.000 Euro dieser Schuld erkannte der Serbe, der Bank- und Finanzwesen studiert hat, an. Dass es bei der Plantage nicht nur um Cannabis ging, zeigt auch die Tatsache, dass der 37-Jährige am 24. September 2018 vom deutschen Landesgericht Mönchengladbach wegen des Schmuggels von drei Kilo Kokain zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das Kokain stammte ebenfalls aus dem Dunstkreis der kriminellen Vereinigung.

Serbe kam gerade aus deutschem Gefängnis

Der Serbe wurde direkt nach dem Verbüßen von zwei Jahren und acht Monaten seiner Strafe von der Justizvollzugsanstalt in Aachen am 23. Februar dieses Jahres in die Untersuchungshaft in Korneuburg überführt. Da die Taten sowohl zeitlich als auch inhaltlich miteinander in Verbindung stehen, ging es bei der Verhandlung vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Franz Furtner um eine Zusatzstrafe zu dem in Deutschland verhängten Urteil.

Das betonte Verteidigerin Heike Sporn besonders in ihrem Schlussplädoyer: „Er hat schon gesehen, wohin es führt – ins Gefängnis. Er hat erkannt, dass das nicht sein Weg ist.“ Die von ihr angesprochene Läuterung konnte auch durch das Verhalten des Angeklagten glaubwürdig gemacht werden – befand zumindest der Schöffensenat, der den 37-Jährigen zu einer Zusatzstrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilte. Das Urteil ist rechtskräftig.