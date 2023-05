Genossen im Bezirk Gänserndorf sind sich einig: „Dosko!“

David Schramm, Geschäftsführer der Gänserndorfer SPÖ-Bezirkspartei, erklärt im NÖN-Gespräch: „Die Linie wurde von unserer Landespartei vorgegeben und daran halten wir uns auch. Als Stimmenstärkster bei der Mitgliederbefragung muss Doskozil zum Bundesparteivorsitzenden gewählt werden – ohne Wenn und Aber.“

Die Kampfabstimmung zwischen „Dosko“ und Andreas Babler sei unnötig und sinnbefreit. Schramm: „Es hat immer geheißen, dass der Erstgereihte bei der Mitgliederbefragung als Kandidat für den Bundesparteivorsitz nominiert wird. Nur weil manchen Kollegen in der Partei das Ergebnis nicht gefällt, darf man nicht einfach die Regeln ändern. Das ist nicht richtig.“

Acht SPÖ-Delegierte kommen aus dem Bezirk

Schramm hofft nun, dass alle Delegierten aus dem Bezirk bei der Wahl am 3. Juni ihre Stimme Doskozil geben. Wer sind eigentlich „unsere“ Delegierten? Zu ihnen gehört die ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreterin Karin Renner aus Markgrafneusiedl als Mitglied des Bundesparteivorstandes.

Dazu kommen die Bürgermeister Josef Kohl (Drösing), Peter Schaludek (Ringelsdorf-Niderabsdorf), Clemens Nagel (Leopoldsdorf) und Monika Obereigner-Sivec (Groß-Enzersdorf) sowie die Bezirksfrauenvorsitzende Sabine Hofirek aus Orth. Von der roten Gewerkschaft wird noch Rudolf Srba aus Ollersdorf (Angern) entsandt. Und der achte Delegierte ist SPÖ-Bezirksparteichef Landtagsabgeordneter René Zonschits, ebenfalls aus Ollersdorf.

Gänserndorfs SPÖ-Bezirksgeschäftsführer David Schramm spricht sich für Doskozil als künftigen Parteichef aus. Foto: Schindler

Was passiert, wenn Babler die Kampfabstimmung gewinnt? Schramm: „Das müssen wir dann akzeptieren. Der Wähler hat schließlich immer recht.“ Zum Glück wurde die Idee, eine zweite Mitgliederbefragung, zugespitzt auf Doskozil und Babler, durchzuführen, wieder verworfen: „Das wäre der größte Unsinn gewesen. Da hätten wir nicht nur den kommenden Bundesparteitag verschieben müssen, der Spaß hätte auch wahnsinnig viel Geld gekostet.“

Auch SPÖ-Bezirksparteichef Zonschits hofft, dass „das Kasperltheater bald vorbei ist“. Er hält fest: „Doskozil hat die Mitgliederbefragung gewonnen. Ob das jetzt knapp war oder nicht, ist doch völlig irrelevant. Wer beim Abfahrtslauf 2 Hundertstel hinten ist, hat auch verloren.“

Babler soll eine wichtige Rolle bekommen SPÖ-Bezirksparteichef René Zonschits

Für Zonschits steht außer Frage, dass Babler ein tolles Ergebnis eingefahren hat: „Deshalb soll er auch eine wichtige Rolle in der Bundespartei übernehmen.“ Trotzdem hätte Babler die Niederlage akzeptieren sollen: „Das muss man Pamela Rendi-Wagner hoch anrechnen. Sie stand zu ihrem Wort und erklärte sofort ihren Rückzug aus der Partei.“

Groß-Enzersdorfs SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec will sich nicht in die Karten blicken lassen: „Ich verrate nicht, wen ich wählen werde.“ Foto: Kurt Kracher

Groß-Enzersdorfs SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec will nicht verraten, wem sie ihre Stimme geben wird. Ihr tut es vor allem leid, dass keine Frau zur Wahl steht: „Wir hatten eine gewählte Vorsitzende, die Loyalität gebraucht, aber nicht bekommen hatte.“ Man hätte nie zulassen dürfen, dass der Führungsstreit derart eskaliert, so Obereigner-Sivec: „Man kann über alles diskutieren, aber intern und nicht in der Öffentlichkeit.“

Die NÖN probierte es noch einmal: Wen wird die Bürgermeisterin am 3. Juni wählen? „Das werde ich jetzt bestimmt nicht sagen.“ Die Groß-Enzersdorferin verweist aber darauf, dass es einen Beschluss der Landespartei gibt, für Doskozil zu voten. „Jetzt kann sich jeder seinen Reim darauf machen ...“, so die Stadtchefin schmunzelnd.

