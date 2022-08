Ringelsdorf: Radfahrer nach Kollision mit Pkw gestorben

Werbung

Der 61-Jährige starb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag am Samstagnachmittag in der Klinik Donaustadt in Wien, in die er per Notarzthubschrauber eingeliefert worden war.

Der Niederösterreicher war mit seiner Frau auf der B49 in Ringelsdorf unterwegs gewesen. Die vor ihrem Mann fahrende 57-Jährige verlor laut Polizei durch einen Windstoß ihre Kappe. Der 61-Jährige wollte die Kopfbedeckung holen und mit seinem Fahrrad umdrehen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, dessen Lenkerin leicht verletzt wurde.

