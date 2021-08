1893 wurde die Rotstirnige Dolchwespe (Megascolia maculata) zuletzt in Österreich nachgewiesen, mehr als 100 Jahre lang galt die mit bis zu 4,2 Zentimeter Körperlänge größte Wespenart Europas hierzulande als verschollen. Nun hat ein Mann aus Hohenau an der March (Bezirk Gänserndorf) in seinem Garten das Insekt beobachtet. Im Bild: Eine Rotstirnige Dolchwespe auf der Gewöhnlichen Seidenpflanze, aufgenommrn in Hohenau an der March (undatiertes Archivbild).

APA/Naturhistorisches Museum Wien/Günter Gass