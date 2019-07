2006/07 war der SC Reyersdorf-Schönkirchen der höchste Fußballverein im Bezirk. Die mit vielen Eigengewächsen gespickte Truppe von „Burli“ Hofinger spielte in der 2. Landesliga Ost, Leopoldsdorf jagte noch eine Etage tiefer nach Punkten. Von Mannsdorf/Groß-Enzersdorf und Stripfing war noch gar keine Spur.

Wo sich die Reyersdorfer bei Heimspielen umzogen und auf einen Sieg einschworen, ist heute ein moderner Spielplatz. Das Kabinengebäude wurde vor einiger Zeit abgeräumt, von den Toren am Großfeld stehen auch nur noch die Umrandungen. Die logische Folge, immerhin wurde 2016 der Spielbetrieb eingestellt und der SCR in weiterer Folge aufgelöst. Weh tat das Aus dennoch, war man doch ein beliebter Verein.

Einer von so vielen im Bezirk Gänserndorf, der auch 2019/20 die zweitmeisten Teams in Niederösterreich stellen wird. 42 sind es an der Zahl – nur Nachbarbezirk Mistelbach (44) hat mehr. Hohe Zahlen, die beinahe sogar dem Trend entkommen, von dem das ganze Bundesland befallen ist, und der für Sorgenfalten bei Klub- und Verbandsfunktionären sorgt: Das Vereinssterben geht um.

Rücklauf im Bezirk hält sich in Grenzen

Die Gesamtzahl der Vereine schrumpfte in den vergangenen Jahren NÖ-weit kräftig (siehe Grafik rechts oben). Auch im Bezirk ist sie rückläufig, das aber nur minimal. 2012/13 nahmen hier 43 Teams an den Meisterschaften des NÖFV teil, die Saison darauf sogar 44. Mit 42 ist man aktuell knapp an diesen Werten dran.

Verantwortlich dafür sind (auch) die Frauen. Während neben Reyersdorf auch in Schlosshof, Weiden oder zuletzt in Ringelsdorf die Lichter ausgingen, kamen Frauenteams wie Groß-Schweinbarth oder Lassee zurück auf die Fußball-Landkarte – und sorgten so dafür, dass sich der Rücklauf im Bezirk Gänserndorf in Grenzen hält.

Alles eitel Wonne ist damit freilich auch in unseren Breitengraden nicht. Ausnahmegenehmigungen bezüglich Eigenbauregelung oder Reserven standen zuletzt auf der Tagesordnung, zahlreiche Vereine wechseln regelmäßig zwischen dem Versuch zweite Klasse und dem Auffangbecken Bezirksklasse Weinviertel. Drösing, Prinzendorf und Niederabsdorf gingen erst vor wenigen Wochen den Schritt nach unten, mit Klein-Harras hatte auch das vierte dort beheimatete Bezirksteam große Probleme. Mit einem Kraftakt gelang es letztlich doch, die Zukunft des Vereins fürs Erste zu sichern.

Brach liegt der Fußball freilich auch in der Bezirkshauptstadt, wo gleich zwei Vereine in der untersten Liga grundeln – einer davon als ewiges Schlusslicht, das 2018/19 einmal mehr ohne Punktgewinn blieb. Wie es in solchen Fällen gehen könnte, zeigen Teams aus dem Nachbarbezirk Mistelbach. Da bilden Schrattenberg und Herrnbaumgarten ab sofort genauso eine Spielgemeinschaft wie Altruppersdorf und Kleinhadersdorf.