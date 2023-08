Fußballplatz-Report: Ohne Helfer geht nichts

40 Erwachsenen-Teams aus dem Bezirk Gänserndorf nehmen im Herbst an den Bewerben des NÖ Fußballverbands teil – nur im Nachbarbezirk Mistelbach gibt es mehr (45). Den Anfang machten mit Stripfing und dem FC Marchfeld die höchsten Klubs, beide sind schon seit Ende Juli im Einsatz. Mit der 2. Klasse Marchfeld startete nun auch eine der untersten Ligen, am Wochenende folgen dann auch alle anderen. Einzige Ausnahme: die Frauenligen. Sie starten erst Anfang September.

Doch was braucht es überhaupt, um eines dieser unzähligen Spiele auszutragen? Wie viele Personen müssen helfen, welche Aufgaben besetzt werden? Und wie leicht oder schwer fällt das im Jahr 2023? Die NÖN hat sich die Situation bei zwei Vereinen genauer angesehen.

Der FC Marchfeld ist einer der größeren Klubs der Region. Zwei Standorte unterhält er seit dem Zusammenschluss im Jahr 2018, in Groß-Enzersdorf wird Gebietsliga-, in Mannsdorf Regionalliga-Fußball geboten. Speziell in der dritthöchsten Liga Österreichs sind die Arbeiten rund um ein Spiel beträchtlich, wie Vorstandsmitglied Caroline Macho schildert.

Lebensmittel, Tombola, Kassa, Platzsprecher, Ordner, Reinigungskraft, ...

Lebensmittel-Einkauf, zwei Kantinen, Organisation einer Tombola, zwei Kassen beim Eingang, ein bis zwei Platzsprecher, bis zu sechs Ordner, eine Reinigungskraft? Alles Themen, die auch bei Vereinen in tieferen Ligen auf der Agenda stehen. Dazu kommen beim Drittligisten aber noch Aufgaben wie Marketing, Fanartikel-Verkauf, Security sowie einige Tätigkeiten rund um das Betreiben des VIP-Klubs. Diese beginnen beim Verkauf von Jahreskarten und dem laufenden Verkauf von Tageskarten, geht über die Verpflegung und Betreuung der VIP-Gäste sowie Sponsoren und endet beim Betreiben der VIP-Kassa sowie der Einweisung am Parkplatz. Auch Medienvertreter, die sich in höheren Ligen häufen, müssen betreut werden.

Alles in allem, schätzt Macho, würden rund um ein Regionalliga-Spiel – je nach Gegner und Zuschauerandrang – 20 bis 30 Personen benötigt, für die Gebietsliga in etwa halb so viele. Zum Teil würden diese Aufgaben ehrenamtlich übernommen, zum Teil gegen Bezahlung.

Vereinskultur wächst über gemeinsame Momente

Wie schwierig ist es, ein solch großes Team an Freiwilligen aufzustellen und bei Laune zu halten? „In Mannsdorf verhältnismäßig einfach“, sagt Macho, was unter anderem auf „Freundesgruppen und Familien, die schon lange dabei sind“, zurückzuführen sei. In Groß-Enzersdorf hänge die Arbeit eher an einem kleineren, sehr engagierten Personenkreis, durch den Aufbau einer Gemeinschaft verbessere sich die Situation jedoch stetig. Generell ist man beim FCM überzeugt: „Ohne Beziehungen entsteht keine Vereinskultur, und Beziehungen wachsen durch gemeinsame Momente wie Spiele, Veranstaltungen und geteilte Emotionen.“ Getreu dem Vereins-Leitspruch: Leidenschaft verbindet.

Weikendorf: Zwölf Personen machen die Arbeit von 20

Ein großes Herz für seinen Verein hat auch der harte Kern des ATSV Weikendorf, einem der kleineren Vereine in der Region. Angeführt wird er von den Familien Roswald und Billan sowie Walter Hermann und Patrick Wiesinger, seit 2015 drängen nach und nach auch junge Kräfte in den Vorstand. Rund um ein Spiel fallen Obmann-Stellvertreter Daniel Billan Aufgaben für rund 20 Personen ein, geschupft werden sie in der Regel von etwa zwölf. Das schreibt der Funktionär speziell einem Altspatz zu, der schon lange im Verein tätig ist: Josef Loibl. „Ohne ihn würde es nicht gehen“, sagt Billan. Das Team fürs Drumherum sei konstant, auch Corona war da kein Problem. Thema seien eher die Spieler, wo Weikendorf anders als viele Kontrahenten auf junge, unbezahlte Kräfte setzt: „Da wird es halt immer schwieriger.“