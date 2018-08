Die Debatte um den geplanten Abbruch der ehemaligen Synagoge in der Bahnstraße geht weiter. Während das Denkmalamt prüft, ob das einstige Bethaus und das angrenzende Rabbinerhaus – beide Gebäude sind schwer desolat – unter Schutz gestellt werden sollen, meldet sich nun Ueli Fischer zu Wort. Der Schweizer ist der Ururenkel von Architekt Jakob Modern, nach dessen Plänen die Synagoge 1889 errichtet wurde.

Fischer ist selbst Architekt und plädiert in einem E-Mail an die NÖN für den Erhalt der alten Synagoge: „Niemand behauptet, dass das Haus zu den herausragenden Werken österreichischer Architektur zählt. Trotzdem repräsentiert dieses bescheidene Gebäude eine fast untergegangene und bald vergessene Baukultur.“

In dasselbe Horn stößt der Kunsthistoriker Dieter Klein, ebenfalls per Mail an die NÖN: „In ganz NÖ existieren nur noch vier Synagogenbauten – in Baden, St. Pölten, Stockerau und eben in Gänserndorf.“ Letzterer dürfe nicht „einem Mini-Parkplatz geopfert werden“.

"Es ändert nichts an dem Vorhaben"

VP-Bürgermeister René Lobner lässt sich trotz der Kritik nicht von den Plänen abbringen: „Nur weil einige aus der Ferne, die von der Historikerin Ingrid Oberndorfer angestachelt wurden, sich nun medienwirksam äußern, ändert das nichts an dem Vorhaben.“

Für die große Mehrheit der Gänserndorfer seien die beiden Gebäude nicht erhaltungswürdig und auch niemals ein Ort des Erinnerns gewesen: „Wenn jemandem – egal ob Israelitische Kultusgemeinde, Initiative Denkmalschutz, Grünen etc. – so viel an dem Gebäude liegt, das vor vielen Jahrzehnten einmal eine Synagoge war und seither niemanden mehr interessiert hat, dann besteht ja die Möglichkeit, dieses zu kaufen und selbst zu sanieren.“ Die Gemeinde werde in die desolaten Objekte auf Zuruf sicherlich nichts investieren.

Übrigens: Gegen Oberndorfer überlegt der Stadtchef rechtliche Schritte. Sie behauptete zuletzt, dass Lobner jenes Gutachten, das dem Rabbinerhaus Einsturzgefahr bescheinigt, gekauft hatte: „Damit bezichtigt sie nicht nur mich, sondern auch den Landesbeamten einer Straftat.“