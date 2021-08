„Stolz auf unser Dorf – miteinander leben!“, lautet die diesjährige Aktion des Vereins „NÖ Dorf- und Stadterneuerung“. An dieser wird auch die Gemeinde Gänserndorf teilnehmen. Und zwar mit folgendem Projekt: „Wir wollen am 11. September gemeinsam mit den Bürgern den Naherholungsbereich im Landschaftspark attraktivieren“, erklärt ÖVP-Bürgermeister René Lobner.

Drei Bereiche wird das Gänserndorf Projekt umfassen: Zum einen soll ein Zaun erneuert werden, zum anderen werden Säulen aus Weidenästen errichtet – Gänserndorf ist ja bekanntlich die Stadt der Säulen. Und zu guter Letzt soll noch ein sogenannter Fotopoint gestaltet werden, also ein Platz im Landschaftspark, an dem sich die Besucher in einen Fotorahmen stellen und mit passenden Motiven im Hintergrund fotografieren können – etwa mit Gänsen und dem Kirchturm.

Abseits der Aktion der „NÖ Dorf- und Stadterneuerung“ verfolgt Lobner noch eine andere Idee. Er will das Ziegen- und Schafsgelände im Landschaftspark tageweise für Gäste öffnen: „Mir schwebt eine Art Streichelzoo vor. Die Tiere sind nämlich äußerst zutraulich.“ Dieses Projekt soll aber erst nächstes Jahr in Angriff genommen werden.