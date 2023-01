Alkoholisiert: Lenker krachte mit Pkw in entgegenkommenden Wagen

Der junge Mann befand sich laut Polizei in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand. Er dürfte mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das ebenfalls von einem 23-jährigen Mann aus dem Bezirk Gänserndorf gelenkt worden war.

Dessen Pkw wurde durch die Kollision in den Straßengraben geschleudert. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Roten Kreuz in die Klinik Wien-Donaustadt gebracht werden. Der Wagen des Alko-Lenkers kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Auch er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert werden. Seinen Führerschein nahm ihm die Polizei an Ort und Stelle vorläufig ab.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.