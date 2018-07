Das Bundesdenkmalamt kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Gebäude in der Bahnstraße 60 "vermutlich um ein Denkmal handelt, das schützenswert ist". Ein entsprechender Bescheid wurde bereits an die Bezirkshauptmannschaft sowie an die Stadtgemeinde verschickt. Der Abbruch ist daher vorerst gestoppt.

Erst nach weiteren Untersuchungen, bei denen unter anderem das Mauerwerk unter die Lupe genommen wird, steht dann fest, ob das Gebäude dauerhaft unter Denkmalschutz gestellt wird.